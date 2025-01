Foto: Lusa

Na antevisão do jogo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, que se joga esta terça-feira às 19h45, em Leiria, o novo treinador leonino afirma que quer conduzir o Sporting à final da Taça da Liga. Rui Borges assume que tem faltado tempo para implementar as novas ideias.