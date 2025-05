Rui Costa admite que Benfica falhou o objetivo principal

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

"O objetivo principal foi falhado", disse Rui Costa, afirmando que é o máximo responsável pela falha no campeonato e agradeceu o apoio dos adeptos durante a época.



"Não foi por culta dos adeptos que não conseguimos conquistar [o título]" e pediu desculpas por falhar a conquista da Liga.



Rui Costa disse que Bruno Lage não é um problema para o Benfica e garantiu que o técnico vai iniciar a próxima época no comando técnico do clube da Luz.



"Para a semana temos uma final de Taça para disputar". Rui Costa garantiu que quer a equipa a ter coragem para "sair do luto" e explicou que a conquista da Taça mão vai anular a ausência do título de campeão.



O presidente do Benfica afirmou que Bruno Lage vai começar a próxima temporada no Benfica mas não garantiu a continuidade de Di María.



"Estou aqui a assumir a responsabilidade como líder", respondeu Rui Costa, explicando para dizer que não foi este sábado que o Benfica perdeu o campeonato.



"Foi uma época muito, muito oscilante", continuou Rui Costa que disse ainda que o Benfica não foi competente o suficiente e deu os parabéns ao Sporting.



"Os meus parabéns. Foram mais competentes que nós e os meus parabéns", concluiu Rui Costa.