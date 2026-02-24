Rui Costa: "Benfica nunca se sentirá beliscado em relação ao racismo porque é um exemplo de inclusão"

Foto: Valter Gouveia - NurPhoto via AFP

"O Benfica nunca se sentirá beliscado em relação ao racismo porque é um exemplo de inclusão", disse Rui Costa em declarações aos jornalistas.



O presidente do clube diz que Prestianni não é um jogador racista, "caso contrário não jogaria no Benfica".



"Houve um incidente dentro do campo que ainda está a ser analisado", acrescentou.



Em causa está a denúncia de comentários racistas por parte de Prestianni dirigidos a Vinícius Júnior no último jogo da Liga dos Campeões.



O Benfica vai jogar contra o Real Madrid esta quarta-feira mas Prestianni vai falhar o jogo, depois de ter sido suspenso pela UEFA.