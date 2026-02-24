Desporto
Rui Costa: "Benfica nunca se sentirá beliscado em relação ao racismo porque é um exemplo de inclusão"
Rui Costa, presidente do SL Benfica, diz que o caso polémico de alegado racismo a envolver Prestianni "não belisca minimamente aquilo que é o Benfica enquanto clube inclusivo e antirracista".
Foto: Valter Gouveia - NurPhoto via AFP
O presidente do clube diz que Prestianni não é um jogador racista, "caso contrário não jogaria no Benfica".
"Houve um incidente dentro do campo que ainda está a ser analisado", acrescentou.
Em causa está a denúncia de comentários racistas por parte de Prestianni dirigidos a Vinícius Júnior no último jogo da Liga dos Campeões.
O Benfica vai jogar contra o Real Madrid esta quarta-feira mas Prestianni vai falhar o jogo, depois de ter sido suspenso pela UEFA.