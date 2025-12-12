Rui Costa deixa mensagem de confiança a Richard Ríos

"Acho que tem havido muitas injustiças em relação a jogadores do Benfica. Há muito pouca paciência (...) para jogadores que chegam e têm de se adaptar ao clube, à dimensão do clube, à própria liga portuguesa", sublinhou.



Nestas declarações, Rui Costa apontou o dedo às criticas que foram feitas ao reforço colombiano do Benfica.





"Tem havido jogadores a dar respostas a tantas coisas ditas anteriormente", nomeadamente Richard Ríos, que considera "um dos melhores exemplos" e que há uns meses "parecia que tinha sido um flop tremendo".

Rui Costa deixou ainda grandes elogios a José Mourinho. "Acreditamos muito no trabalho que possa fazer no nosso clube", afirmou, destacando as dificuldades da presente época e a falta de períodos de descanso entre jogos.





"A equipa melhorou substancialmente nestas últimas semanas", considerou.