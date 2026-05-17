Rui Costa diz que Mourinho é treinador do Benfica "até prova do contrário"

Mourinho é, até prova em contrário, treinador do Benfica. É assim que Rui Costa responde as várias notícias que têm surgido em torno do treinador encarnado.





Quanto à proposta de renovação que o clube da Luz já lhe fez chegar, a resposta cabe sempre a José Mourinho.





Contudo garante que esta semana vai falar com os adeptos para explicar a época que não satisfez a adeptos nem a Rui Costa.





O presidente do Benfica agradeceu também aos adeptos encarnados que hoje se deslocaram, à final da Taça de Portugal Feminina, que as ‘aguias’ conquistaram.





No entanto e apesar desta vitória Rui Costa sente que o orgulho benfiquista está ferido com os atuais resultados da equipa principal de futebol.





“Isto é o Benfica. E por isso mesmo também por esta grandeza a exigência do Benfica. Dentro dessa exigência é natural que esta época tenha sido uma época completamente negativa e não atingimos os objectivos que queríamos”.





Rui Costa agradeceu também a vitória conquistada pela equipa feminina, dando a entender que os homens deveriam também eles ter ido mais longe.Quanto ao nome de Marco silva para substituir Mourinho, o presidente encarnado é taxativo e diz: “O treinador do Benfica é Mourinho!... e Marco Silva ainda não se coloca? Claro que não"!