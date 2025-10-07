Rui Costa pode ser arguido, pela SAD, por violação de sanções à Rússia

Em causa está um pagamento de 70 mil euros do Lokomotiv de Moscovo, relativo à transferência do jogador argentino German Conti.



Uma informação que está a ser contestada pela candidatura "Só o Benfica importa" que apoia Rui Costa à recondução na presidência do Benfica.



De acordo com um comunicado enviado esta manhã às redações, a candidatura "Só o Benfica importa" "lamenta o desesperado uso de uma situação que mais não seria do que um rodapé noticioso para uma evidente intromissão no processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica."



O comunicado refere ainda que a informação que está a ser difundida quer "envolver diretamente Rui Costa numa situação detetada e superada, no respeito pelas dúvidas suscitadas à posteriori no processo, é ultrapassar os limites do razoável. Uma situação não detetada em nenhum momento do processo administrativo, da FIFA ao Banco, dos Serviços do clube aos restantes intervenientes, prontamente revertida com a suspensão do contrato e a não aceitação de pagamentos posteriores que, sendo devidos ao Clube, estariam condicionados pelas sanções à Rússia."



Já na parte final referem que "não vale tudo. Não, não queremos que alguns passados voltem a ser futuro."