Rui Costa pode vir a ser arguido por violação de sanções à Rússia

Em causa está um pagamento de 70 mil euros do Lokomotiv de Moscovo, relativo à transferência do jogador argentino German Conti. A informação está a ser contestada pela candidatura "Só o Benfica importa", que procura a recondução de Rui Costa na presidência do clube da Luz.





Em comunicado conhecido esta terça-feira, a candidatura "Só o Benfica importa" "lamenta o desesperado uso de uma situação que mais não seria do que um rodapé noticioso para uma evidente intromissão no processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica".



O comunicado refere ainda que a informação que está a ser difundida quer "envolver diretamente Rui Costa numa situação detetada e superada, no respeito pelas dúvidas suscitadas a posteriori no processo, é ultrapassar os limites do razoável".



"Uma situação não detetada em nenhum momento do processo administrativo, da FIFA ao Banco, dos Serviços do clube aos restantes intervenientes, prontamente revertida com a suspensão do contrato e a não aceitação de pagamentos posteriores que, sendo devidos ao Clube, estariam condicionados pelas sanções à Rússia".



A candidatura conclui que "não vale tudo. Não, não queremos que alguns passados voltem a ser futuro".