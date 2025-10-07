Rui Costa pode vir a ser arguido por violação de sanções à Rússia

por RTP

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

O presidente do Benfica, Rui Costa, pode vir a ser constituído arguido, como representante da SAD encarnada, por alegada violação da lei europeia sobre as sanções aplicadas à Rússia.

Em causa está um pagamento de 70 mil euros do Lokomotiv de Moscovo, relativo à transferência do jogador argentino German Conti.A informação está a ser contestada pela candidatura "Só o Benfica importa", que procura a recondução de Rui Costa na presidência do clube da Luz.

Em comunicado conhecido esta terça-feira, a candidatura "Só o Benfica importa" "lamenta o desesperado uso de uma situação que mais não seria do que um rodapé noticioso para uma evidente intromissão no processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica".

O comunicado refere ainda que a informação que está a ser difundida quer "envolver diretamente Rui Costa numa situação detetada e superada, no respeito pelas dúvidas suscitadas a posteriori no processo, é ultrapassar os limites do razoável".

"Uma situação não detetada em nenhum momento do processo administrativo, da FIFA ao Banco, dos Serviços do clube aos restantes intervenientes, prontamente revertida com a suspensão do contrato e a não aceitação de pagamentos posteriores que, sendo devidos ao Clube, estariam condicionados pelas sanções à Rússia".

A candidatura conclui que "não vale tudo. Não, não queremos que alguns passados voltem a ser futuro".
