Rui Costa recandidata-se à presidência do Benfica

, assumiu Rui Costa, prometendo apresentar a sua equipa em breve.

O antigo médio internacional português substituiu interinamente Luís Filipe Vieira em 2021, quando este se demitiu depois de ter sido detido na Operação Cartão Vermelho, e veio a ser eleito em outubro desse ano.



, uma vez que o “foco total” do atual presidente do clube lisboeta está “na preparação da próxima época desportiva”.

Oposição saúda mas insiste nas críticas