Rui Costa, surpreendido com declarações de Félix, diz que Benfica "fez de tudo" para o trazer de volta

Foto: José Coelho - Lusa

Uma reação do presidente do clube da Luz às declarações feitas hoje por João Félix em que culpa a estrutura do Benfica pela queda do negócio que o faria regressar ao clube.



Rui Costa já respondeu e assegura que o Benfica "fez de tudo" para voltar a contar com o avançado e diz não compreender as palavras de Félix quando refere que um clube tem de fazer "de tudo para o trazer para casa".



O presidente das águias afirmou que acompanha a equipa de futebol na deslocação à Madeira para o jogo frente ao Nacional, respondeu esta tarde às críticas de João Félix. O presidente encarnado lamentou as palavras do ex-Benfica e confirmou que o clube se preparava para fazer um esforço "muito superior ao normal", antes de perder a corrida para o Al Nassr.



João Félix esteve associado a um regresso ao Benfica nos últimos três mercados de verão. Em entrevista à Sport TV, o jogador garante que sempre demonstrou querer voltar ao clube da sua formação, mas que o Al Nassr teve mais interesse. Os valores do salário e do mercado não foram fatores impeditivos no negócio.



No último verão, quando Félix ainda tinha contrato com o Chelsea, tudo apontava para que voltasse a ser recebido no Benfica. O jogador acabou por ser oficializado no clube saudita, que se chegou à frente com 30 milhões de euros, colocando um ponto final numa nova novela de mercado.



Na Arábia Saudita desde julho, o internacional português vive um bom momento ao lado de Cristiano Ronaldo e é o melhor marcador do campeonato, com 11 golos na conta pessoal.



Sobre o futuro, João Félix não fecha as portas ao Benfica, mas afirma não fazer planos: "Vivo muito o momento".



Logo após o fecho do último mercado de verão, o presidente das águias já tinha referido a realidade financeira como justificação para a queda do negócio com o Chelsea. Apesar das expectativas, o presidente reeleito comentou a incapacidade em competir financeiramente com outras ligas e a decisão de última hora de rumar à Arábia Saudita, que diz ter partido do jogador.