O Al Ain confirmou o acordo com o guarda-redes internacional português de 37 anos, com o qual assinou um contrato de curta duração.



Rui Patrício deixa a Atalanta de Itália e vai agora realizar teste médicos antes de integrar a equipa do Médio Oriente.



No Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos entre junho e julho, o Al Ain, integra o Grupo G, com o Manchester City, Juventus e os marroquinos do Wydad Casablanca.