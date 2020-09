Rui Pinto argumenta que o que fez contribuiu para que se faça justiça

No arranque do julgamento no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o arguido Rui Pinto leu uma declaração na qual sublinha que tudo o que fez contribuiu para que se faça justiça e foi em nome da liberdade de expressão. O criador do Football Leaks mostra-se orgulhoso e garante estar de boa fé.