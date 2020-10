Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

O Vasco da Gama anunciou esta quarta-feira de forma oficial que o português Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do clube brasileiro.







O técnico de 48 anos apresentou-se aos adeptos envergando uma camisola do clube carioca autografada por Romário, antigo avançado que representou o Vasco.







"Quero que saibam que estou muito orgulhoso, muito honrado, de ser o vosso treinador. Quer eu quer a minha equipa técnica estamos muito confiantes no trabalho que vamos ter que desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas é também nas dificuldades que se criam grandes oportunidades", considerou Sá Pinto.







"Conto também com o vosso apoio, com o vosso carinho... e já sabem: lutar, lutar pela vitória. Um grande abraço a todos, aos que estão no Brasil e espalhados pelo mundo", finalizou.







Sá Pinto regressa assim ao ativo, depois de na época transata ter passado pelo Sporting de Braga.







O português vai ter a sua primeira experiência no futebol brasileiro. O Vasco é o atual 10.º classificado do Brasileirão, com 14 jogos disputados, e despediu recentemente o treinador Ramon Menezes.