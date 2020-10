Sá Pinto já chegou ao Brasil para treinar o Vasco da Gama

O treinador luso desembarcou no Aeroporto Santos Dummont, no centro do Rio de Janeiro, e logo mostrou com que espírito chega ao clube ao afirmar que irá "morrer pela camisa do Vasco".



"Na minha carreira toda, sou o primeiro a exigir de mim próprio. Se não der o exemplo, não posso exigir dos meus jogadores e não posso fazer com que acreditem no que eu pretendo. Estou habituado a essa pressão e a essa exigência. Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela enquanto cá estiver", frisou.



O treinador também mostrou conhecimento sobre o histórico recente bastante negativo do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro: "Fazer de tudo para o clube estar melhor no Brasileirão, já que não estamos na Copa do Brasil. Nos últimos oito anos, tivemos só uma vez acima do 10.º lugar, acho que em 2017 (terminou em sétimo). Todos têm que perceber o momento do clube e o que tem acontecido. Temos que melhorar em termos de classificação para depois desenvolver um trabalho mais consolidado com outra segurança e outra calma".



Em relação ao momento atual do Vasco, disse ter assistido aos últimos três jogos, porém destacou que somente o contato pessoal o tornará familiar com a equipa.



Sobre a viagem contou: "Foi longa, muito cansativa. Eu e minha equipa técnica já vimos vários jogos do grupo. Já temos algum conhecimento do coletivo, não total porque não pudemos ver todos os jogos e todos os jogadores que atuaram, mas a maior parte. Ontem tinha visto o jogo com o Atlético-MG, que perdemos de 4-1. Com o Bahia, que perdemos de 3-0, e com o Flamengo, que perdemos de 2-1. Vi esses jogos todos, mas quero ver mais, quero estar com eles e quero conhecê-los. Não há nada como o treino e o contacto pessoal para perceber exatamente as características de cada um e conhecê-los. Vamos ter tempo para isso tudo e para conversar sobre a equipa".



O português chegou ao Rio acompanhado de empresário, auxiliar, analista e preparador físico. Do Santos Dummont seguiu para um hotel na Barra, Zona Oeste do Rio, e depois jantou com o presidente Alexandre Campello e o executivo André Mazzuco.







Sá Pinto será apresentado esta sexta-feira e deve viajar para Porto Alegre. À espera de ter a sua situação regularizada, ainda não fica no banco na partida contra o Internacional, domingo, às 18h15, no Beira-Rio.



O contrato de Sá Pinto é válido até ao final do campeonato brasileiro.