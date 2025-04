Rui Costa foi ouvido de manhã e esta dispensado dos trabalhos para acompanhar o jogo da equipa com o Tirsense para a Taça de Portugal, e o advogado do Benfica João Medeiros detalhou o que disse ao juiz o presidente das águias.Rui Costa também proferiu uma curta declaração aos jornalista, pedindo celeridade no processo.O processo tem ainda mais quatro arguidos, que terão colaborado no "saco azul" do clube encarnado.