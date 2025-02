A SAD do Benfica apresentou um lucro superior a 40 milhões de euros no primeiro semestre desta época desportiva.

O resultado representa mais do dobro do alcançado no mesmo período da época passada e é o segundo melhor de sempre. Fica apenas atrás do ano da venda de João Félix.



Para este balanço da Benfica SAD muito contribuíram os quase 150 milhões de euros brutos com a venda de jogadores.