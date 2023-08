Sánchez reprova beijo de Rubiales a Hermoso

A Real Federação Espanhola de Futebol vai reunir-se na sexta-feira com carácter de urgência. Em causa está o beijo que o presidente do organismo, Luis Rubiales, deu à jogadora Jenni Hermoso após a conquista do mundial feminino.

Entretanto, a Associação de Mulheres Juízas de Espanha pediu à Real Federação que aplique o protocolo de deteção e ação contra o assédio sexual e demita "imediatamente" Rubiales.



As jogadoras e equipa técnica que alcançaram o feito inédito para Espanha já foram recebidas pelo presidente do Governo espanhol. Pedro Sánchez considera que o beijo de Rubiales demonstra que ainda há muito caminho a fazer em matéria de igualdade de género no país.