Segunda etapa da Volta a Portugal liga Felgueiras a Fafe

Tiago Petinga - Lusa
É em Felgueiras que os corredores vão começar a percorrer, a partir das 13h00, a segunda etapa da Volta a Portugal. O pelotão vai de Felgueiras a Fafe, com o ciclista Rafael Reis a envergar a camisola amarela.
A quarta categoria de Baltar, localizada ao quilómetro 73,6, antecede os sprints intermédios de Paredes (81,8 quilómetros) e Lousada (96,9 quilómetros), com o pelotão a passar uma primeira vez na meta antes de enfrentar os 4,5 quilómetros de sterrato do famoso "Salto de Fafe".
É na Casa do Penedo e ao quilómetro 141 que está instalada uma contagem de montanha de terceira categoria, penúltima dificuldade da jornada antes da quarta categoria de Golães (163,4 quilómetros).
Vão ser quase 170 quilómetros a pedalar, em alcatrão, mas também em terra batida.
A Antena 1 vai acompanhar a par e passo esta segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, com os repórteres Horácio Antunes e Pedro Ribeiro.