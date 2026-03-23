Desporto
Seguro condecora atletas medalhados nos Mundiais de Altletismo
A comitiva portuguesa, incluindo os atletas que conquistaram medalhas nos Mundiais de Atletismo, foram recebidos pelo Presidente da República. António José Seguro enalteceu e condecorou os atletas medalhados com duas de ouro e uma de prata.
Foi a primeira vez que Portugal conquistou três medalhas numa edição de Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, disputados entre sexta-feira e domingo, em Torun, na Polónia.
O domínio no salto em comprimento, com os triunfos de Agate Sousa e Gerson Baldé, deu umas inéditas duas medalhas de ouro numa só edição dos Mundiais, com a prata de Isaac Nader, nos 1.500 metros, a bater também o recorde total de metais.