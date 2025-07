Europeu feminino de futebol. Hoje há Portugal-Espanha

Este primeiro jogo da seleção nacional não se perspetiva fácil. As jogadoras portuguesas vão defrontar a campeã do mundo: a Espanha.O campeonato decorre na Suíça até ao dia 27 de julho. Inglaterra, Alemanha, França e Espanha a partem como favoritas.





A seleção orientada por Francisco Neto chega à Suíça longe da sua força máxima. A dúvida paira sobre Kika Nazareth que ainda se encontra a recuperar de lesão. Carolina Mendes, uma das veteranas da equipa, falha o torneio por lesão. Com um plantel mais curto em termos de profundidade ofensiva, Portugal aposta numa base de jogadoras experientes e com apenas quatro avançadas de possível utilização.





Apesar das limitações, a seleção portuguesa acredita na sua capacidade para competir e surpreender. O plano passa, muito provavelmente, por manter um bloco baixo, solidário defensivamente, e sair com rapidez para o ataque, aproveitando os corredores laterais - à semelhança do sucedido no amigável diante da Nigéria.





A estratégia é clara: resistir à pressão inicial espanhola e aproveitar eventuais desequilíbrios no momento da perda da bola.





Espanholas favoritas





Do lado espanhol, a treinadora Montse Tomé também se vê forçada a mexer. A central Irene Paredes cumpre castigo e está fora do jogo de estreia, o que obriga a reformular o eixo defensivo. Aitana Bonmatí Bonmatí, uma das melhores jogadoras do mundo, regressou recentemente após uma meningite viral e continua em dúvida para o onze inicial.





Mesmo assim, a Espanha apresenta um leque de soluções impressionante. A "roja" mantém um núcleo duro de enorme qualidade técnica e tática.





Campeã mundial em 2023 e vencedora da Liga das Nações em 2024, a equipa espanhola chega à Suíça como uma das grandes favoritas ao título europeu, sendo que - por incrível que pareça - nunca passou dos quartos-de-final da prova.





Nos confrontos mais recentes entre as duas seleções, o desequilíbrio tem sido evidente. Só este ano, na fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha venceu por 2-4 em Portugal e por 7-1 em Vigo. No total, são cinco vitórias espanholas nos últimos cinco encontros frente às lusas.





Portugal nunca venceu a "roja" em jogos oficiais. Ainda assim, a equipa portuguesa tem vindo a reduzir distâncias para as restantes seleções e a motivação de defrontar a campeã mundial neste palco poderá servir de combustível extra para um desempenho acima das expectativas. Num Europeu cada vez mais competitivo, qualquer deslize pode ser fatal.