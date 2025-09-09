Pedro Proença sonha com o título mundial em 2026

“O nosso objetivo é estar nos Estados Unidos e temos grande vontade de conquistar e sermos campeões do mundo. Há que assumi-lo. Com esta geração de jogadores e com a estrutura que a federação tem, temos de ser ambiciosos. Queremos conquistar coisas boas”, afirmou.





Proença, juntamente com outros membros da direção da FPF, o selecionador Roberto Martínez e alguns dos seus adjuntos receberam no hotel em que a seleção está instalada no centro de Budapeste alguns adeptos que seguem a equipa por todo o mundo.



“É uma mudança da nova direção da FPF na relação com adeptos. É uma abertura, um agradecimento e o reconhecimento do que estes adeptos fazem para seguir a seleção por todo o lado. Queremos fazer desta relação uma normalidade”, assumiu.





Com transmissão em direto na RTP1, o Hungria-Portugal, jogo de qualificação para o Mundial 2026, tem início às 19h45.