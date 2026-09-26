Selecionador, Aursnes e Schjelderup elogiam Portugal mas apontam ao crescimento da Noruega

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O norueguês Fredrik Aursnes afirmou que Portugal, com o novo selecionador Jorge Jesus, vai ser uma equipa mais ofensiva e que tem "jogadores de classe mundial".



Andreas Schjelderup, que também atua nos encarnados, confessou que os jogadores da Noruega sentem que o estatuto da equipa mudou depois do Mundial2026, acrescentando que respeita Portugal, mas que a Noruega pode vencer a seleção das quinas.