Desporto
Selecionador, Aursnes e Schjelderup elogiam Portugal mas apontam ao crescimento da Noruega
O selecionador da Noruega afirmou que o duelo Haaland-Cristiano Ronaldo "vai ser muito bom para o futebol" e afastou qualquer tipo de alteração na forma de jogar da sua equipa frente a Portugal, na Liga das Nações.
Foto: Reuters
Andreas Schjelderup, que também atua nos encarnados, confessou que os jogadores da Noruega sentem que o estatuto da equipa mudou depois do Mundial2026, acrescentando que respeita Portugal, mas que a Noruega pode vencer a seleção das quinas.