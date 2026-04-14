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"Sergi Altimira é um grande reforço para Sporting", garante antigo colega do espanhol

"Sergi Altimira é um grande reforço para Sporting", garante antigo colega do espanhol

Sergi Altimira tem sido um dos destaques do Betis desta temporada e, de acordo com a imprensa escrita portuguesa, o médio está no radar do Sporting para colmatar uma eventual saída de Morten Hjulmand no próximo verão.

Valter Madureira - RTP Antena 1 /

Foto: Mutsu Kawamori via Reuters

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Sergi fez a formação no Barcelona e esta temporada já fez 38 jogos e dois golos pelo Bétis. Moha Keita que também passou pelo Belenenses chegou a dividir balneário, em Espanha, com Sergi Altimira não tem dúvidas: "Sergi é um excelente jogador" e está preparado para jogar no Sporting.

"Quando jogas futebol tens de estar preparado para jogar em qualquer clube. Se a tua paixão é ser um grande jogador. Ele tem essa paixão e pode fazer no Sporting o que está a fazer no Betis", sublinha Keita à RTP Antena 1.

Para o senegalês, "o Sporting estar interessado em Sergi Altimiri é uma grande notícia para ele e para os adeptos do Sporting. Ele é realmente um grande jogador. Ele pode jogar em qualquer equipa."

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