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"Sergi Altimira é um grande reforço para Sporting", garante antigo colega do espanhol
Sergi Altimira tem sido um dos destaques do Betis desta temporada e, de acordo com a imprensa escrita portuguesa, o médio está no radar do Sporting para colmatar uma eventual saída de Morten Hjulmand no próximo verão.
Foto: Mutsu Kawamori via Reuters
"Quando jogas futebol tens de estar preparado para jogar em qualquer clube. Se a tua paixão é ser um grande jogador. Ele tem essa paixão e pode fazer no Sporting o que está a fazer no Betis", sublinha Keita à RTP Antena 1.
Para o senegalês, "o Sporting estar interessado em Sergi Altimiri é uma grande notícia para ele e para os adeptos do Sporting. Ele é realmente um grande jogador. Ele pode jogar em qualquer equipa."