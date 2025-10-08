Desporto
Sérgio Conceição assina contrato para treinar Ittihad
Sérgio Conceição já terá assinado contrato para ser treinador do Ittihad. O técnico português ficará ligado ao campeão saudita até ao final da próxima época.
Sérgio Conceição vai reencontrar no clube árabe os portugueses Danilo Pereira, que treinou no Porto e Roger Fernandes.
O Al-Ittihad Saudi Football Club, conhecido como Al-Ittihad ou Ittihad, é um clube profissional de futebol sediado em Gidá, na Arábia Saudita, fundado em 1927.
O clube passou toda a sua história na primeira divisão do futebol saudita, atualmente conhecida como Saudi Pro League.