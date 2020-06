Sindicato dos Jornalistas reclama provas a Bruno Lage

O sindicato exige ao treinador que apresente as provas que sustentem as suspeitas lançadas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional.



Na conferência de imprensa após a derrota do Benfica, o técnico acusou os jornalistas de alegados jogos de influência a troco de refeições e viagens.



Na ausência de provas, o Sindicato exige a Bruno Lage que se retracte publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador.



O CNID, Clube Nacional de Imprensa Desportiva, também condenou as declarações do treinador campeão nacional.