Sismo na Turquia. Jogador Christian Atsu encontrado morto

O corpo estava debaixo dos escombros do prédio onde residia. Christian Atsu jogava no Hatayspor, há pouco mais de cinco meses.



O Clube turco já confirmou a morte do jogador e revelou no Twitter que o corpo vai ser enviado para a cidade natal do atleta, no Gana.



O Hatayspor escreve que Atsu nunca será esquecido e que não há palavras para descrever a tristeza de todos no Clube.