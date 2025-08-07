"Só com grandes equipas é que a Volta a Portugal se torna grande outra vez" - Manuel Zeferino
Foto: Nuno Patrício - RTP
Manuel Zeferino foi ciclista e diretor desportivo de várias equipas e diz estar triste com o atual estado e visibilidade da Volta a Portugal no contexto desportivo.
O antigo profissional confessou ao jornalista Pedro Ribeiro que “isto tem de mudar, ou então a Volta a Portugal, dentro de um par de anos acaba”.
Manuel Zeferino, que chefiava a equipa da Maia, diz que o ciclismo em Portugal está a passar por uma “crise profunda”.
A “Grandissima”, como lhe chamavam em Espanha, é agora “uma Volta pequena”, remata.
Cumpre-se esta quinta-feira a primeira etapa da Volta a Portugal em Bicicleta.
O pelotão vai percorrer mais de 160 quilómetros, entre Viana do Castelo e Braga, com a meta no santuário do Sameiro. O ciclista português Rafael Reis enverga a camisola amarela, depois da vitória, quarta-feira, no prólogo.