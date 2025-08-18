Sporting-Arouca avaliado pelos treinadores

Miguel A. Lopes - Lusa

Ricardo Mangas, Luis Suárez e Francisco Trincão fizeram dois golos cada um.



Encontro da segunda jornada da primeira liga de futebol



Rui Borges, treinador do Sporting, ficou satisfeito com a prova de força que a equipa deu, em casa, no estádio renovado de Alvalade.



O Arouca ficou em campo em desvantagem com 10 jogadores, Dylan Nandín foi expulso.



Vasco Seabra, treinador do Arouca, reconheceu a justeza do resultado.



O Sporting segue provisoriamente à frente da competição ao lado do SC Braga, do Famalicão e do Moreirense.