Sporting-Arouca avaliado pelos treinadores
Miguel A. Lopes - Lusa
O Sporting venceu o Arouca por 6-0 no domingo à noite.
Encontro da segunda jornada da primeira liga de futebol
Rui Borges, treinador do Sporting, ficou satisfeito com a prova de força que a equipa deu, em casa, no estádio renovado de Alvalade.
O Arouca ficou em campo em desvantagem com 10 jogadores, Dylan Nandín foi expulso.
Vasco Seabra, treinador do Arouca, reconheceu a justeza do resultado.
O Sporting segue provisoriamente à frente da competição ao lado do SC Braga, do Famalicão e do Moreirense.