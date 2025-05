Sporting bate Benfica e força negra na final do nacional de voleibol

Foto: Chandan Chaurasia - Unspash

Depois de ter reduzido a desvantagem no terceiro jogo, na Luz, com um triunfo por 3-1, após dois desaires por idêntico resultado, primeiro fora e depois em casa, o conjunto de João Coelho impôs-se no quarto jogo por 25-20, 25-19 e 25-23.



O Benfica tenta chegar ao sexto título consecutivo e igualar os 13 cetros do Técnico, que segue no segundo lugar do ranking da prova, apenas atrás dos 18 do Sporting de Espinho, enquanto o Sporting procura o sétimo, e primeiro desde 2017/18.



Na época passada, os encarnados bateram na final o Sporting por 3-2, também com negra na Luz, que ganharam por 3-1.