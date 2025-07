Sporting com tática diferente na Supertaça, revela Pote

Falta pouco para o jogo da Supertaça entre Sporting e Benfica. Um derby para o qual, em declarações à RTP, o jogador do Sporting Pedro Gonçalves, Pote, aponta uma mudança tática, do 3-4-3 implementado por Ruben Amorim para o 4-3-3 que Rui Borges tem procurado adaptar na pré-época.

Pote diz que "não há favoritos nestes jogos, é 50/50. Sabemos que vai ser um jogo decidido nos detalhes. Na pré-época tentámos fazer o máximo possível para estarmos ao melhor nível físico, mas vai ser um jogo de 50/50. Sem favoritos".



Quanto à sua permanência no Sporting, o internacional português revela que a vida pessoal está "complicada", porque a família cresceu: "Sendo o mais sincero possível, a minha vida pessoal está um bocado complicada, tive agora as minhas filhas. Então, certamente fico aqui mais um ano. No próximo ano não sei, mas este ano é mais do que certo".