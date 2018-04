Sporting está a ter sucessão de acontecimentos que não fazem sentido

Confrontado com as palavras dos jogadores do plantel principal, Bruno de Carvalho regressou ao Facebook para anunciar que todos os que subscreveram o comunicado estavam imediatamente suspensos.



Acrescentando à suspensão, o presidente leonino qualificou os jogadores da sua equipa de "meninos mimados".



O comentador da RTP, Nuno Dias, acredita que o que se está a passar no Sporting é uma sucessão de acontecimentos que não fazem sentido.



"Acho que as críticas podem ser feitas, a forma como são feitas e o local onde são feitas é que muitas vezes não fazem sentido".



Nuno Dias afirmou que dá para perceber a resposta dada pelos jogadores, que pretendem mostrar em campo a união de um grupo mas que no próximo domingo não o poderão fazer.



"Do ponto de vista de gestão de um clube é completamente errado esta forma como o presidente mostrou a sua insatisfação e como reage à reação dos jogadores".



"O que os jogadores quiseram foi defender a sua honra e pedir ao presidente que não seja um motivo de divisão mas sim de união".