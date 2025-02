Hugo Viana deixou o cargo de diretor desportivo do Sporting. Os leões anunciaram a saída do dirigente que vai iniciar funções no Manchester City.

Hugo Viana antecipa a mudança para Inglaterra depois de ter passado cinco temporadas em Alvalade. O acordo com o City estava previsto para o final da época.



Bernardo Palmeira passa a ocupar o cargo de diretor-geral do futebol do Sporting e Flávio Costa vai ser o novo diretor técnico e de scouting.