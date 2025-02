O Sporting recebe esta terça-feira o Borussia de Dortmund. Rui Borges recebeu uma boa notícia para o encontro da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

João Simões recuperou do toque sofrido no jogo com o Porto e está em condições de jogar.



O goleador Viktor Gyokeres também deverá voltar a jogar.



Geny Catamo, Nuno Santos e Pedro Gonçalves estão entregues ao departamento médico.