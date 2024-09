A equipa realizou o último treino em Alcochete antes de viajar para nos Países Baixos. A grande novidade no treino desta manhã foi o regresso de St. Juste. O defesa-central neerlandês já treinou com os colegas de equipa no relvado.

Rúben Amorim não conta com Pote, Marcus Edwards e Matheus Reis, que estão entregues ao departamento médico leonino.



A conferência de imprensa de antevisão do jogo está marcada para o final da tarde já no estádio do PSV.