NurPhoto via AFP

O Sporting intensificou as negociações com Luis Suárez e o colombiano já pisou solo nacional, seguindo-se testes médicos e físicos, em Lisboa. O jogador chega para render Gyokeres que continua preso por detalhes. O ponta-de-lança chega do Almeria a troco de 20 milhões de euros fixos mais cinco por objetivos acessíveis.