Desporto
Sporting prepara jogo frente ao Tondela com Rui Borges a dar título ao FC Porto
O Sporting prepara o jogo de amanhã com o Tondela. Encontro em atraso da 26ª jornada. O técnico leonino admitiu que a equipa atravessa um período de desgaste físico por ter estado em todas as competições até há poucos dias.
Ainda assim, Rui Borges espera uma vitória com o Tondela, mas reconhece que será um jogo difícil.
Relativamente ao título o treinador do Sporting admite que será mesmo muito difícil ser novamente de campeão nacional, mesmo que matematicamente ainda seja possível. Rui Borges na antevisão ao jogo em atraso com o Tondela entrega já o título de campeão ao FC Porto.
Declarações no dia em que todos os jornais desportivos fizeram capa com a renovação do treinador do Sporting, o técnico não quis falar sobre o momento ideal pra assinar.
Pedro Gonçalves saiu com queixas da partida com o Aves e deverá ser poupado.
Hjulmand, Gonçalo Inácio, Ioannidis, Fresneda e João Simões continuam lesionados. Já Nuno Santos está recuperado.
Os ‘leões’ a ocupar terceiro lugar do campeonato, a três pontos do Benfica, jogam amanhã em casa o jogo em atraso, da jornada 26, frente ao Tondela.
Se vencerem amanhã, igualam a pontuação das águias, mas ficam atrás dos encarnados devido à desvantagem no confronto direto.