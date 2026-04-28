Sporting prepara jogo frente ao Tondela com Rui Borges a dar título ao FC Porto

Ainda assim, Rui Borges espera uma vitória com o Tondela, mas reconhece que será um jogo difícil.





Relativamente ao título o treinador do Sporting admite que será mesmo muito difícil ser novamente de campeão nacional, mesmo que matematicamente ainda seja possível. Rui Borges na antevisão ao jogo em atraso com o Tondela entrega já o título de campeão ao FC Porto.





Declarações no dia em que todos os jornais desportivos fizeram capa com a renovação do treinador do Sporting, o técnico não quis falar sobre o momento ideal pra assinar. Pedro Gonçalves saiu com queixas da partida com o Aves e deverá ser poupado.

Hjulmand, Gonçalo Inácio, Ioannidis, Fresneda e João Simões continuam lesionados. Já Nuno Santos está recuperado.





Os ‘leões’ a ocupar terceiro lugar do campeonato, a três pontos do Benfica, jogam amanhã em casa o jogo em atraso, da jornada 26, frente ao Tondela.

Se vencerem amanhã, igualam a pontuação das águias, mas ficam atrás dos encarnados devido à desvantagem no confronto direto.