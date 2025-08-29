Sporting recebe FC Porto na 4ª jornada

Amanhã joga-se o primeiro clássico do campeonato, há um Sporting-Porto em Alvalade. Nos leões, a novidade é o regresso de Matheus Reis às opções, depois de ter cumprido castigo.

Ao contrário, Diomande, Maxi Araújo e Morita estão lesionados e não podem entrar nas contas de Rui Borges.



Tanto o Sporting como o Porto ganharam os três primeiros jogos na Liga.

No caso do treinador do Sporting, e se contarmos na época passada, pode lembrar-se que nunca perdeu em 22 jogos para o campeonato pelos leões.



Rui Borges disse acreditar que Samu vai jogar no ataque do Porto, algo que o treinador do Porto confirmou pouco depois, como já vamos ver.