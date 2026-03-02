Sporting recebe o Porto, entre ausências e regressos

No Porto, Alan Varela está de regresso. O médio argentino cumpriu castigo no jogo com o Arouca para o Campeonato e está disponível para o clássico da Taça com o Sporting.



Martim Fernandes e Thiago Silva podem estar também recuperados para irem a jogo.



De fora, estão Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.



O Sporting recebe esta terça-feira o Porto , na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.



O clássico está marcado para as nove menos um quarto da noite e vai ser transmitido em direto na RTP1.