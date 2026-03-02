EM DIRETO
Sporting recebe o Porto, entre ausências e regressos

Há jogadores em dúvida no Sporting para o jogo com o Porto. Ioannidis, Debast, Ricardo Mangas e Kochorashvilli. Quenda é ausência certa. Ainda recupera da lesão. Já Pedro Gonçalves deverá regressar ao onze titular.

No Porto, Alan Varela está de regresso. O médio argentino cumpriu castigo no jogo com o Arouca para o Campeonato e está disponível para o clássico da Taça com o Sporting.

Martim Fernandes e Thiago Silva podem estar também recuperados para irem a jogo.

De fora, estão Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.

O Sporting recebe esta terça-feira o Porto , na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.

O clássico está marcado para as nove menos um quarto da noite e vai ser transmitido em direto na RTP1.
