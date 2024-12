As duas equipas voltam a defrontar-se, poucas semanas depois de os açorianos terem imposto a primeira derrota aos leões esta época.



Eduardo Quaresma, Franco Israel e Gonçalo Inácio estão em dúvida para este jogo.



João Pereira continua sem poder contar com Morita, Daniel Bragança, Pote e Nuno Santos.



O jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal está marcado para amanhã, às 20h45, com transmissão na RTP1.