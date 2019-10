Sporting suspende apoio às claques leoninas

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O Sporting terminou todos os protocolos com as claques Juventude Leonina e o Diretivo Ultras XXI. A decisão foi tomada depois dos incidentes do último sábado no Pavilhão João Rocha.

A Juve Leo acusa a direção do clube de amadorismo e garante que renuncia à violência.