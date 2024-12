Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Morita, Pedro Gonçalves e Nuno Santos estão lesionados. St.Juste e Ricardo Esgaio vão cumprir castigo depois de terem sido expulsos no jogo com o Santa Clara.

Eduardo Quaresma saiu com problemas físicos do jogo da Taça e não recuperou a tempo de participar no jogo em Barcelos.



O treinador João Pereira considera que a equipa está moralizada pelas duas vitórias seguidas, mas sublinha que ainda há muito a melhorar.