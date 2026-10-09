Sporting vence em Braga com reviravolta no marcador

Um autogolo do guarda-redes Rui Silva, aos 41 minutos, deu vantagem aos ‘arsenalistas’, mas, na segunda parte, Luis Suárez, aos 66, o guarda-redes Bernardo Fontes, aos 71, na própria baliza, e Rodrigo Zalazar, aos 82, selaram a reviravolta.



Com este resultado, o Sporting ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Benfica e menos três do que o FC Porto, enquanto o Sporting de Braga, que tem um jogo em atraso, está no grupo dos quintos, com 11.