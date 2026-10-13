Sporting vence no terreno do Lens

A equipa orientada por Rui Borges entrou em campo com uma postura personalizada, mas foi a formação francesa quem assumiu inicialmente as rédeas do jogo. O Lens dominou a posse de bola e tentou pressionar alto, contudo, a organização defensiva do Sporting revelou-se intransponível.



Depois de sacudir a pressão inicial da equipa francesa, o Sporting num contra golpe bem desenhado inaugurou o marcador pelo inevitável Luis Suárez, após cruzamento bem medido de Irankunda. Com este golo, o internacional colombiano tornou-se no melhor marcador da história dos leões na Liga dos Campeões.





Pouco depois Luis Suárez podia ter ampliado a vantagem leonina. Altimira isolou o avançado que, com espaço, arriscou um forte remate à entrada da área para defesa fabulosa de Risser. Na resposta Ivanovic esteve perto de marcar num tiro que levou a bola ao ferro do poste esquerdo da baliza de Kaique. Doumbia dita a sentença final

Na segunda parte, o Lens tentou reagir através de várias alterações operadas pelo treinador e subiu a pressão sobre a defensiva leonina. Contudo, a muralha liderada por Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma foi anulando todas as investidas francesas, contando ainda com uma exibição segura do jovem guarda-redes Kaique Pereira, que assinou 6 defesas cruciais ao longo do jogo.



A confirmação do triunfo chegou aos 74 minutos. Numa excelente transição ofensiva, o médio Issa Doumbia aproveitou o espaço concedido pela defensiva gaulesa e rematou para o fundo das redes francesas, carimbando o 2-0 final.



Com este resultado, o Sporting mantém o arranque perfeito na Liga dos Campeões de 2026/27, com dois jogos, duas vitórias, somando seis pontos e consolidando a sua posição na luta pelos lugares cimeiros da fase de liga.



