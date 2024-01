Foto: Luís Forra - Lusa

Gyokeres é já o melhor marcador do Sporting e é segundo classificado na lista de artilheiro da primeira liga portuguesa.



O avançado fez 31 golos em 55 jogos no ano civil de 2023. Na corrida por este prémio estavam ainda os compatriotas Alexander Isak, do Newcastle e Viktor Claesson, jogador do Copenhaga.