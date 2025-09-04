Sub-21. Mateus Fernandes orgulhoso por ser capitão

"Acho que é importante o balneário ter líderes. Em todas asequipas que passei pude estar perto dos capitães. São pessoas que acabam por estabilizar aquilo que são as oscilações do grupo", disse o jogador.





Mateus Fernandes relembrou que os sub-21 são uma equipa diferente do que eram há dois anos atrás e que os jogadores mais novos devem ser ajudados para se integrarem rápido.





"Cabe-nos a nós, a malta que está cá há mais tempo, tentar ajudar estes jogadores mais novos que chegam para acrescentar e para trazer muita qualidade", concluiu.