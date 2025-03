Sub-21. Portugal prepara participação no Europeu da categoria

Foto: Nuno Patrício - RTP

Concentrada em Quiaios, a seleção masculina de Sub-21 prepara-se para o último estágio antes da fase final do Europeu com dois jogos de ensaio. Testes frente à Roménia, na próxima sexta-feira em Famalicão e depois diante da Ucrânia, em West Bromwich, Inglaterra.