Suíça 3-1 Turquia. Derrota com afasta seleção turca do Europeu

A Suíça venceu a Turquia por 3-1, com um golo de Seferovic e dois de Shaqiri. Os turcos deixam o europeu com três derrotas em três jogos. Os suíços terminam no terceiro lugar do grupo e com possibilidades de se apurarem para os oitavos de final.