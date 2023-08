O atacante ainda está a recuperar de lesão e não é opção para Roger Schmidt no jogo da Supertaça perante o FC Porto, amanhã às 20h45 em Aveiro. Otamendi já recuperou de problemas físicos, mas pode não ser titular em Aveiro por ainda não estar na forma ideal.

O brasileiro Morato deve ser o escolhido para fazer dupla com António Silva no centro da defesa.



O croata Musa deve ser titular no ataque na sequência da saída de Gonçalo Ramos para o PSG.