Supertaça. Rui Borges preparado para jogo com o Benfica

"Estamos à procura da nossa melhor forma. Tivémos uma paragem de férias, os jogadores chegam mais tarde. Há jogadores que entram, há jogadores que saem, então andamos sempre numa corrida à procura da melhor forma".





A equipa leonina não vai poder contar com Matheus Reis mas terá Quenda e Debast disponíveis para a partida que vai colocar o bicampeão e vencedor da Taça de Portugal frente ao vice-campeão e finalista vencido da Taça, o Benfica.





Sem Viktor Gyokeres, o Sporting terá de se adaptar. Luis Suárez chegou há pouco tempo e ainda precisa de adaptar-se ao novo clube, colegas e sistema tático de Rui Borges. O técnico acredita que pouco irá mudar.





"Para mim não muda nada. Sai um jogador, vem outro. O futebol é isto. Tenho um plantel que é aquilo que quero em termos de posição. E vamos à luta".





Trincão, extremo do Sporting, lembrou as quezílias entre Leões e Águias no Jamor mas acredita que tudo está esquecido e que a partida da Supertaça será jogada de maneira diferente, até pela saída de Gyokeres, principal referência ofensiva leonina das últimas duas temporadas.





"O Viktor tinha características diferentes do que têm os pontas-de-lança agora mas acho que pode ser bom na mesma. Agora, a questão é que vão ser características diferentes e formas diferentes de jogar", concluiu.





A partida Sporting e Benfica começará às 20h45 e terá transmissão em direto no canal 1 da RTP.