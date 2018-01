Partilhar o artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo Imprimir o artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo Enviar por email o artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo Aumentar a fonte do artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo Diminuir a fonte do artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo Ouvir o artigo Surfista português poderá ter surfado a maior onda do mundo