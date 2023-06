Suspenso por 25 anos antigo diretor da equipa de ciclismo W52-FC Porto

Este castigo surge na sequência do processo Prova Limpa, que investiga práticas de doping no ciclismo. A ADoP aunciou que a sanção vigora entre 7 de setembro de 2022 e 6 de setembro de 2047.



José Rodrigues é um dos 26 arguidos do processo Prova Limpa, acusados pelo Ministério Público do tráfico de substâncias e utilização de métodos proibidos no ciclismo.